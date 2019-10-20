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تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تطبيقَ قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص.
وكان وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أقر في 3 أكتوبر الجاري، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية، التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قد قال: يبدأ تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل، يوم الأحد.
وأضاف المتحدث باسم وزارة العمل، في تغريدة له على "تويتر": تطبيق القرار يأتي سعيًا من الوزارة لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة.وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التعديات السلوكية
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 10:25 AM
متحدث الوزارة: يأتي سعيًا من الوزارة لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تطبيقَ قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص.
وكان وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أقر في 3 أكتوبر الجاري، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية، التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قد قال: يبدأ تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل، يوم الأحد.
وأضاف المتحدث باسم وزارة العمل، في تغريدة له على "تويتر": تطبيق القرار يأتي سعيًا من الوزارة لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة.
، بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل ،
المصدر : الخليج 365
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