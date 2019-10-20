- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحذيراً وصفته بـ "الخطير" لأصحاب هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد" اللوحية.
وأصدرت "أبل" تحذيراً رسمياً، نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، يتحدث فيه عن ضرورة تحديث أصحاب إصدارات "آيفون" و"آيباد" القديمة، نظام تشغيل هواتفهم، بسبب وجود خلل خطير.
وأوضحت أن الخلل يتمثل في نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ومشكلات أخرى متعلقة بالحفاظ على التاريخ والوقت الصحيح.
وأشارت إلى أن تلك الأزمة موجودة بالأساس في إصدارات "آيفون 5" و"آيباد 4".
وقالت إن التحديث الجديد الذي سيصلح ذلك الخلل الخطير، سيكون متاحاً بصورة كاملة لكل المستخدمين يوم 3 نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أن الأزمة المتعلقة بخدمات "جي بي إس" تتعلق بعدم ضبط الأماكن بطريقة صحيحة، وعدم ضبط المزامنة بين خدمات تحديد المواقع والخدمات الأخرى مثل "آي كلاود".أبل تحذير آيفون آيباد
وصفته بالخطير .."أبل" تحذّر من خلل في "جي بي إس"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-20
أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحذيراً وصفته بـ "الخطير" لأصحاب هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد" اللوحية.
وأصدرت "أبل" تحذيراً رسمياً، نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، يتحدث فيه عن ضرورة تحديث أصحاب إصدارات "آيفون" و"آيباد" القديمة، نظام تشغيل هواتفهم، بسبب وجود خلل خطير.
وأوضحت أن الخلل يتمثل في نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ومشكلات أخرى متعلقة بالحفاظ على التاريخ والوقت الصحيح.
وأشارت إلى أن تلك الأزمة موجودة بالأساس في إصدارات "آيفون 5" و"آيباد 4".
وقالت إن التحديث الجديد الذي سيصلح ذلك الخلل الخطير، سيكون متاحاً بصورة كاملة لكل المستخدمين يوم 3 نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أن الأزمة المتعلقة بخدمات "جي بي إس" تتعلق بعدم ضبط الأماكن بطريقة صحيحة، وعدم ضبط المزامنة بين خدمات تحديد المواقع والخدمات الأخرى مثل "آي كلاود".
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:57 AM
طالبت الشركة بتحديث إصدارات "آيفون" و"آيباد" القديمة
أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحذيراً وصفته بـ "الخطير" لأصحاب هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد" اللوحية.
وأصدرت "أبل" تحذيراً رسمياً، نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، يتحدث فيه عن ضرورة تحديث أصحاب إصدارات "آيفون" و"آيباد" القديمة، نظام تشغيل هواتفهم، بسبب وجود خلل خطير.
وأوضحت أن الخلل يتمثل في نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ومشكلات أخرى متعلقة بالحفاظ على التاريخ والوقت الصحيح.
وأشارت إلى أن تلك الأزمة موجودة بالأساس في إصدارات "آيفون 5" و"آيباد 4".
وقالت إن التحديث الجديد الذي سيصلح ذلك الخلل الخطير، سيكون متاحاً بصورة كاملة لكل المستخدمين يوم 3 نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أن الأزمة المتعلقة بخدمات "جي بي إس" تتعلق بعدم ضبط الأماكن بطريقة صحيحة، وعدم ضبط المزامنة بين خدمات تحديد المواقع والخدمات الأخرى مثل "آي كلاود".
، وصفته بالخطير .."أبل" تحذّر من خلل في "جي بي إس" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر وصفته بالخطير .."أبل" تحذّر من خلل في "جي بي إس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.