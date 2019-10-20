، توقف قلبه مرات .. شيخ "حواتمة الليث" على السرير الأبيض وذووه يناشدون ،

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يرقد الشيخ بداح بن زاهر الحاتمي؛ شيخ قبيلة الحواتمة، بمركز الشواق بمحافظة الليث، في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وسط مناشدات ذويه بنقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة.
وبحسب ذويه؛ فإن "بداح"؛ البالغ من العمر 88 عاماً، تعرَّض لوعكة صحية قبل خمسة أيام دخل على أثرها مستشفى الليث العام؛ ونظراً لحالته تمّ نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ولا يزال يرقد في العناية المركزة.
وأشاروا إلى أنه يعاني ضعفاً في عضلة القلب، وقد توقف قلبه مرات، وهو في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل.
وطالب ذووه من مسؤولي وزارة الصحة، بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة، سواء مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، أو مستشفى الحرس بجدة، لإنقاذ حياته.الحواتمة الليث مناشدة مستشفى الملك عبدالعزيز
توقف قلبه مرات .. شيخ "حواتمة الليث" على السرير الأبيض وذووه يناشدونعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-10-20
يرقد الشيخ بداح بن زاهر الحاتمي؛ شيخ قبيلة الحواتمة، بمركز الشواق بمحافظة الليث، في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وسط مناشدات ذويه بنقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة.
وبحسب ذويه؛ فإن "بداح"؛ البالغ من العمر 88 عاماً، تعرَّض لوعكة صحية قبل خمسة أيام دخل على أثرها مستشفى الليث العام؛ ونظراً لحالته تمّ نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ولا يزال يرقد في العناية المركزة.
وأشاروا إلى أنه يعاني ضعفاً في عضلة القلب، وقد توقف قلبه مرات، وهو في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل.
وطالب ذووه من مسؤولي وزارة الصحة، بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة، سواء مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، أو مستشفى الحرس بجدة، لإنقاذ حياته.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:28 AM
عمره 88 عاماً وحالته حرجة يرقد في العناية بمستشفى الملك عبدالعزيز في جدة
يرقد الشيخ بداح بن زاهر الحاتمي؛ شيخ قبيلة الحواتمة، بمركز الشواق بمحافظة الليث، في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وسط مناشدات ذويه بنقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة.
وبحسب ذويه؛ فإن "بداح"؛ البالغ من العمر 88 عاماً، تعرَّض لوعكة صحية قبل خمسة أيام دخل على أثرها مستشفى الليث العام؛ ونظراً لحالته تمّ نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ولا يزال يرقد في العناية المركزة.
وأشاروا إلى أنه يعاني ضعفاً في عضلة القلب، وقد توقف قلبه مرات، وهو في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل.
وطالب ذووه من مسؤولي وزارة الصحة، بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة، سواء مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، أو مستشفى الحرس بجدة، لإنقاذ حياته.
، توقف قلبه مرات .. شيخ "حواتمة الليث" على السرير الأبيض وذووه يناشدون ،
المصدر : الخليج 365
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