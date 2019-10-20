، ليلة ماطرة بعسير وتنبيه لحالة أتربة بنجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني دعا إلى اتباع الإرشادات اللازمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

هطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت محافظة رجال ألمع ومراكز الحبيل, وسعيدة الصوالحة, وجنوب محافظة المجاردة.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.حالة الطقس أمطار الأرصاد رياح سطحية