، ليلة ماطرة بعسير وتنبيه لحالة أتربة بنجران ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الـ 8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
هطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت محافظة رجال ألمع ومراكز الحبيل, وسعيدة الصوالحة, وجنوب محافظة المجاردة.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.حالة الطقس أمطار الأرصاد رياح سطحية
ليلة ماطرة بعسير وتنبيه لحالة أتربة بنجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-20
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الـ 8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
هطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت محافظة رجال ألمع ومراكز الحبيل, وسعيدة الصوالحة, وجنوب محافظة المجاردة.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
08:54 AM
الدفاع المدني دعا إلى اتباع الإرشادات اللازمة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الـ 8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
هطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت محافظة رجال ألمع ومراكز الحبيل, وسعيدة الصوالحة, وجنوب محافظة المجاردة.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
، ليلة ماطرة بعسير وتنبيه لحالة أتربة بنجران ،
المصدر : الخليج 365
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