موقع أبشرللتوظيف يعلن موعد التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات 1441 رتبة جندي من خلال absher.sa

يتساءل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات 1441 رتبة جندي عبر موقع أبشر للتوظيف، والتي قد أعلن عنها من قبل الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية، فقد أعلنت عن وجود وظائف خالية للرجال رتبة جندي وأن التعيين بها متوافر في المدن المختلفة في المملكة.

وظائف المديرية العامة للجوازات 1441 عبر موقع أبشر

قامت الإدارة العامة للقبول بالمديرية العامة للجوازات بالإعلان عن بداية فتح باب التوظيف والتسجيل على وظائف رتبة جندي التي تم الإعلان عنها للرجال بالمملكة لهذا العام 1441، وأضافت على موقع أبشر الالكتروني وأعلنت عن بداية استقبال طلبات القبول بداية من الغد يوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2019، و21 من صفر 1441هـ، وتكون بداية التسجيل في الساعة العاشرة صباحاً ويستمر التسجيل حتى العاشرة مساءً، ويكون آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف هو يوم الخميس الموافق 24 من أكتوبر 2019م، و25 من صفر 1441هـ.

التقديم على وظائف الجوازات 1441 أبشر

يمكن لجميع من يرغب في التسجيل على هذه الوظائف أن يقوموا بالدخول إلى موقع أبشر الالكتروني، والبدء في اتباع خطوات التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات لرتبة جندي التي تم الإعلان عنها للرجال، ولكن يجب أن يتوافر الشروط اللازمة في المتقدمين على هذه الوظائف، ولمعرفة هذه الشروط يجب الاطلاع عليها في موقع أبشر الالكتروني للتوظيف، ولكن من أهم هذه الوظائف الجنسية السعودية، وأن لا يكون المؤهل الحاصل عليه المتقدم أقل من شهادة الثانوية العامة.