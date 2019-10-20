أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم

كشفت شركة أرامكو اليوم الأحد عن أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية بعد تخفيضها للربع الرابع من العام الجاري.

ومن المقرر تنفيذ أسعار البنزين الجديدة في السعودية بدءاً من اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 حيث يصل سعر بنزين 91 لـ 1.50 ريال للتر الواحد مقارنة بالسعر القديم البالغ نحو 1.53 ريال سعودي، وسعر بنزين 95 وصل لـ 2.05 ريال سعودي للتر الواحد بعد أن كان 2.18 ريال سعودي.

التعديل الجديد في أسعار البنزين في السعودية يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، بحسب بيان الشركة الصادرة اليوم.

يذكر بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، بحسب "CNN".