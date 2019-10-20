أمانة الرياض تعلن البدء في تأهيل وتطوير منطقة العمل الثانية بشارع الطائف

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء العمل في تأهيل وتطوير منطقة العمل الثانية لشارع الطائف من تقاطع طريق جدة إلى تقاطع شارع المحايدة بطول 1.25 كم. وأوضحت أن التأهيل يأتي ضمن المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير المحاور الرئيسة لمدينة الرياض.

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