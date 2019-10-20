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الخطوط السعودية توفر مقاعد للراغبين في مغادرة لبنان وتعفيهم من الغرامات

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أعلنت الخطوط عن توفير مقاعد لضيوفها الكرام الراغبين في مغادرة لبنان وإعفائهم من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز، تغيير خط السير، الاسترداد، التخلف عن السفر). وأوضحت الخطوط أن هذا يأتي تقديرًا لظروف الراغبين في مغادرة لبنان وحرصًا على سلامة وصولهم إلى المملكة.

وامتلأت ساحة رياض الصلح وسط بيروت، اليوم السبت، بآلاف المحتجين، للمطالبة بتغيير السلطة السياسية، وذلك في اليوم الثالث من التظاهرات بعد مساء عاصف شهدته العاصمة اللبنانية أمس الجمعة، حيث عمد بعض المحتجين إلى الاشتباك مع القوى الأمنية التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وقطع المحتجون المدخل الشمالي لبيروت، كما عمدوا إلى قطع عدد كبير من الطرقات الرئيسية في المدينة، على الرغم من أن الجيش اللبناني فتحها في وقت سابق. كما دعت قيادة الجيش المتظاهرين إلى التجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين.

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