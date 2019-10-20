مديرية الدفاع المدني بجازان تدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان سيول. وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، منها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول. وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، وقامت بالاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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