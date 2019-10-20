بعد انتشار الخبر .. حقيقة إلغاء شرط “المَحْرم” للنساء القادمات لأداء العمرة

كشف مصدر بوزارة الحج والعمرة، عن وجود دراسة تقدمت بها الجهات ذات الاختصاص لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون مَحْرم، ولا يزال تحت الدراسة.

من جانبه؛ أوضح مازن درار، الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة ، أن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة القاضي بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون مَحْرم، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، فيما لا يزال تحت الدراسة. وأشار “درار” بحسب سبق ، إلى أن هذا المقترح سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء” .