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. زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس وعدد من أصحاب الفضيلة والأئمة، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله بن عواد الجهني. وأظهرت صورٌ الزائرين وهم يعودون الشيخ عبدالله الجهني في منزله للاطمئنان على صحته..، بعد أن أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح. Advertisements





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كانت هذه تفاصيل خبر صور.. السديس وأئمة الحرم المكي يزورون الشيخ “الجهني” للاطمئنان على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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