︎ :
.
حذرت أبل المستخدمين من أن بعض أجهزتها الذكية القديمة جدا ستفقد وظائف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع حدوث أخطاء في التوقيت والتواريخ ومشكلات في بعض التطبيقات
ووفقا لروسيا اليوم، ستتأثر بعض الأجهزة، مثل آيفون 5 أو آيباد 4، والإصدارات السابقة. ولكن يمكن إصلاح بعض هذه الأجهزة فقط، من خلال تحديثها بشكل عاجل
وأوضحت أبل أنه من المهم بشكل خاص تحديث برنامج الهاتف القديم قبل 3 نوفمبر، للتأكد من أن GPS والتاريخ والوقت، تواصل العمل بشكل صحيح. وفي حال لم يُفّعل التحديث قبل التاريخ المحدد، يمكن أن تفقد بعض النماذج ميزة GPS
وترتبط المشكلة بوجود خلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي يؤثر على الأجهزة الذكية التي تعتمد على نظام تحديد المواقع، فيما يتعلق بالوقت والتاريخ
وأثر هذا الخلل على عدد من الأجهزة الأخرى في 6 أبريل عام 2019. ولكن أبل تقول إن أجهزتها لن تتأثر إلا قبل منتصف ليل 3 نوفمبر
وفي حال لم يقم المستخدمون بالتحديث في الوقت المناسب..، قد لا يتمكنون من تلقي تحديثات البرنامج عبر شبكة واي-فاي .
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير مهم وعاجل من أبل لأصحاب هذه الهواتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.