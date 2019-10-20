3 مواقع موثوقة للمقارنة بين مزايا الهاتف قبل شرائه

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نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، بعدم شراء هاتف جوال بدون معرفة تفاصيله، والتأكد من مناسبته للمستخدم.
وقال الحمادي: “شخصيًّا قبل أن أشتري أي جهاز جوال لابد أن أقارن مزاياه مع الأجهزة الأخرى حتى أعرف المناسب لي”.
ونشر الحمادي ثلاثة مواقع مميزة للمقارنة بين مزايا أجهزة الجوال يمكن الاطلاع عليها عبر الروابط هنا وهنا وهنا
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