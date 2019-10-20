فيديو.. “الصحة” توضح كيف يمكن تفادي انتقال العدوى في المنشآت الصحية

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عرضت وزارة الصحة في فيديو إرشادي حول كيفية تفادي انتقال العدوى في المنشآت الصحية، لتفادي انتقال الأمراض من شخص لآخر.
وأوضح الفيديو كيف يتم انتقال العدوى في حال عدم غسل الأيدي بالمطهرات والمواد المخصصة لقتل مسببات العدوى، لتنتقل العدوى من المريض للطبيب ثم إلى آخرين.
وأشار الفيديو إلى أنه يمكن تجنب ذلك بغسل الأيدي بالمطهرات، حيث تتوقف دورة انتقال العدوى من شخص لآخر..، وبهذا تنخفض نسب انتشار الأمراض التي تسببها العدوى.
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