مصرع رجل وزوجته وطفليهما في حادث مأساوي بالمدينة المنورة

أسفر حادث مروري أليم، مساء السبت، عن وفاة خمسة أشخاص معظمهم من عائلة واحدة، في المدينة المنورة، على امتداد طريق السلام المتجه إلى تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي؛ أن عمليات الهيئة بالمنطقة 997 تلقت في تمام الساعة 9:48 من مساء السبت بلاغًا يفيد بوقوع حادث في امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك لمركبتين، واحتمالية وجود أكثر من خمس حالات. وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعاف أحدها فرقة عناية متقدمة.

وبين السهلي أنه عند وصول أول فرقة، اتضح اشتعال المركبتين، وانتقال جميع الحالات بهما إلى رحمة الله، وكانت تعود إلى طفلين ورجل وامرأة في المركبة الأولى، ورجل واحد في المركبة الثانية.

وأكد السهلي حضور الهلال الأحمر في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات، سائلًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.