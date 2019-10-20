توقف حساب تعليم البكيرية بتويتر منذ أسبوعين.. و«عاجل» تكشف الأسباب

تفاجأ عدد من منسوبي وطلاب تعليم البكيرية، منذ أسبوعين، بتوقف الحساب الرسمي لإدارة التعليم بالمحافظة، والذي يتم اللجوء إليه عادة لمتابعة الفعاليات والمناسبات الخاصة لمسؤولي التعليم والمدارس عبره، دون إبداء أي أسباب.

«عاجل» بدورها تواصلت مع متحدث تعليم البكيرية محمد المسلم لمعرفة أسباب توقف الحساب، وأوضح، أن شركة «تويتر» تقوم بمراجعة عدد من الحسابات ومن ضمنها حساب تويتر الإدارة، وقد تم توقيف الحساب لهذا الغرض.

وألقى المسلم بالكرة في ملعب وزارة التعليم، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة وإشعارهم بذلك، وهم في تواصل مع «تويتر»؛ لإيجاد حل لتعطل حساب الإدارة، وما زالت المتابعة من قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة وقسم تقنية المعلومات بهذا الشأن مع الوزارة، آملين أن تتم معالجة ذلك قريبًا.

وتواصلت «عاجل»، أيضًا مع الخبير التقني محمد السكران؛ لمعرفة أسباب إيقاف الحسابات بموقع «تويتر»، فأفاد بأن أسباب إيقاف حسابات المعلنة، حسب قوانين تويتر؛ تركز على عدة نقاط؛ بينها انتحال الشخصية، وحقوق الملكية الفكرية إلخ.

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وبيّن أن الأسباب الحقيقة وغير المعلنة التي يقع فيها الكثيرون تتضمن متابعة حسابات وإلغاء متابعتهم بشكل دائم وخلال فترات قصيرة، وعمل الإعجاب بعدد كبير من التغريدات اليومية، وكذلك الرتويت لعدد كبير من التغريدات اليومية، وإرسال رسائل على الخاص بعدد كبير، بالإضافة إلى متابعة الكثير من الحسابات بوقت قصير، والتغريد بكثرة وتجاوز عدد تغريداتك 100 تغريدة في اليوم، وإنشاء مجموعة من الحسابات المزعجة أو المتشابهة، وكثرة البلاغات عن المضايقة والتغريدات غير اللائقة وإساءة استخدام الهشتاجات، واعتقاد تويتر أن حسابك تعرض للاختراق.

وأردف أن هذه النقاط توقف الحساب ويلزم طلب استئناف من تويتر لإعادة الحساب وقت يستغرق الاستئناف من 5 أيام إلى 15 يوم عمل.

وأشار إلى أن فتح عدة حسابات بجهاز واحد يستخدمه أكثر من شخص فيتم تعليقه وتظهر رسالة هذا الحساب مقيد مؤقتًا، إلا إذا كان حساب متسلسل أو شبيه ليوزر ويختلف بحرف أو رقم فنعم يتم إيقافه وكذلك الحال لمن يستخدم عدة حسابات؛ لدعم أو تنشيط حساب معين ويتم اكتشاف أنه الاتصال واحد ومن نفس الـip يتم إيقافه، كما هو حاصل للمشاركين في المسابقات وخلافه.