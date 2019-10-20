

جيزان 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى جريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان.

وبينت أن الأمطار ستشمل - بإذن الله تعالى- مدينة جيزان، ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، وبيش، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، والدرب، وضمد، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الثامنة مساءً.

// انتهى //

09:52ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.