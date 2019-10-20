السعودية اليوم / "حقوق الجار" محاضرة في تعاوني بني سار بالباحة غدًا



الباحة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببني سار بالباحة غداً, محاضرة بعنوان "حقوق الجار", وذلك بجامع محمد الصهبي.

وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب, ضمن سلسلة دروس ومحاضرات ومناشط المكتب لهذا العام.

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09:32ت م

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