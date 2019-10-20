السعودية اليوم / أكثر من 487 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفيات "صحة الرياض"



الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

أوضحت "صحة الرياض" أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة لها، قدمت خدماتها خلال الربع الثالث من العام الحالي لـ (487704) حالات طارئة من الحالات الطبية والجراحية، شملت (81872) حالة حرجة وطارئة، و(405832) حالة غير طارئة.

وبينت أن مجموع عدد العمليات الجراحية التي أجريت خلال نفس الفترة بلغت (4853) عملية جراحية، تضمنت (3137) عملية جراحية كبرى, في حين بلغ عدد العمليات الصغرى (1716) عملية.

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09:16ت م

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