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2019-10-20 المراسم الملكية تحصل على جائزة مبادرة الموارد البشرية المتميزة للقطاع العام في مؤتمر القمة الحكومية بمجلس التعاون متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حصلت الإدارة العامة للموارد البشرية في المراسم الملكية على جائزة مبادرة الموارد البشرية المتميزة للقطاع العام في مؤتمر القمة الحكومية للموارد البشرية لدول التعاون الخليجي المقام في أبو ظبي ٢٠١٩م. يذكر أن رئيس المراسم الملكية هو الأستاذ خالد العباد، وقد عُين رئيسا للمراسم الملكية في الديوان الملكي بتاريخ 17 رجب 1436هـ – 5 مايو 2015م، بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز.







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