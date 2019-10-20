الان تتابع نزلاء سجن العرضيات يتعرفون على مضار التدخين والمخدرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي: نفذت جمعية كفى بمحافظة القنفذة برنامجًا تثقيفيًا بعنوان “أضرار التدخين والمخدرات” لنزلاء سجن العرضيات. وقدم مدير جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ حمزه الحليسي عرضًا مرئيا عن الأمراض والعواقب التي يسببها تعاطي السجائر والمخدرات للأفراد والمجتمع وذلك من خلال دمار الشخص وزعزعة استقرار أسرته والتي تمثل اللبنة الاساسية للمجتمع. وفي السياق نفسه شكر المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ محمد صالح الزبيدي مدير شعبة سجن العرضيات النقيب حسن الزهراني على ترحيبه ببرامج كفى ودعمه لها، موضحًا أن هذا التعاون يُسهم بشكل كبير في تحسين سلوك النزلاء وما تتركه المحاضرات التوعوية والإرشادية من أثر إيجابي يُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.

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