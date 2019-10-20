الان تتابع وظائف برواتب 4000 ريال للجنسين في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن باب رزق جميل (التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (ممثل مبيعات) للعمل بمنطقة الرياض لحملة الثانوية فما فوق ، وفق التفاصيل التالية :المؤهل ثانوية عامة فما فوق. المنطقة: الرياض Advertisements الراتب: ابتداء من 4000 ريال. المميزات : تأمين طبي واجتماعي – حوافز شهرية – بدل مواصلات – بدل سكن – إجازة سنوية – دوام فترة واحدة . ولتقديم الطلبات – التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني عبر الرابط التالي: http://babjameeljobs.com

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