تغريدة مواطن عن سنوات الفقر تثير تفاعلاً واسعاً: هل تتخيل أن تأكل اللحم من هذه العظمة المتسخة؟!

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حظيت تغريدة نشرها مغرد على موقع تويتر بتفاعل واسع، حيث أثار من خلالها عواطف متابعيه واستحث بها امتنانهم وشكرهم على ما حظيت به المملكة من نقلة نوعية في الثراء والنعم.

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ونشر خالد أبابطين، المهتم بشؤون الغطاء النباتي في المملكة، صورة لعظمة متسخة، وكتب أنها ذكرته بمسن أخبره أن والدته أرسلته قبل عقود طويلة في سنوات الفقر والفاقة ليقضي حاجة في أقصى المدينة، حيث صادف عظما أبيض فيه أثر دسم.

واستطرد المسن بأن النمل كان يملأ العظم، إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يفرح به، ويأتي به لأمه التي كسرته ونظفته وطبخته في “جريش” استمرت مؤونته عدة أيام.

واختتم البابطين معلقا: “واليوم حنا في نعمة الله عساها ما تغير علينا”، لتحظى تغريدته بتداول واسع دفع مغردين آخرين لحكاية القصص التي سمعوها من آبائهم وأجدادهم..، مبدين شكرهم لله على النعم التي عوضت سنوات الفقرة والفاقة التي مرت بها المنطقة.