إيجار: يمكن توثيق العقد بطرف واحد في هذه الحالة

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أكد “إيجار”، إحدى مبادرات وزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة، أنه في حال امتناع المؤجر أو المستأجر عن قبول توثيق العقد بالطريقة الاعتيادية، يمكن توثيق العقد من طرف واحد لدى مراكز الخدمة لإيجار، والتي تقدم الخدمة لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.

ولفت “إيجار” إلى أنه يُعتبر العقد الموثق من طرف واحد غير قابل للتجديد التلقائي، ويمكن طلب توثيق هذا العقد من المؤجر نفسه أو الممثل عنه، أو عن طريق المستأجر نفسه أو الممثل عنه.

ويتحمل المؤجر قيمة توثيق العقد السكني 125 ريالًا للسنة الأولى، و250 ريالًا لكل سنة إضافية، كما أن توثيق عقود الإيجار السكنية إلزامي عبر شبكة “إيجار”، ولا يوجد رسوم عند كل عملية سداد، مؤكدًا أنه في حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد السكني يمكن التواصل عبر مركز الاتصال الموحد: 920005226.

