ما حقيقة الشتاء الجليدي القادم إلى المملكة؟.. توضيح من «الحصيني»

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قال خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أمس السبت، إنه لا صحة للأخبار المتداولة عن قدوم شتاء جليدي قارس على المملكة، مشددًا على أنها “أقاويل مبالغ فيها”.
وأضاف الحصيني، في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع تويتر، أن هذا الكلام لا يستند إلى أدلة علمية ومخالف للاحتباس الحراري الذي يساهم في تدفئة جو الأرض السطحي.
وأشار إلى أن البعض تساءل عن أنه “في 2020 سيتحقق على أرض الواقع شتاء قارس البرودة سيتجمد كل شيء في طريقه، وأن الوحش الجليدي بدأ بالزحف نحونا، مع شتاء قادم قاس جداً في الطريق إلينا”، الأمر الذي نفاه ووصفه بالمبالغة.
كما نشر الحصيني بحسابه على تويتر مؤشر لوني لتوقعات الأمطار، وقال إن التحديث الأوربي تراكمي لمدة 46 يوماً، مشيراً إلى أن التغيير وارد لكونها “توقعات” لحالة الطقس.
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