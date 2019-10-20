حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها. في حين ماتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ،مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية. كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الوسطي والجنوبية منها.





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