السعودية اليوم / البنك الإفريقي يقرر المساهمة في صندوق إفريقي جديد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة



أبيدجان 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

قرر البنك الإفريقي للتنمية المساهمة بـ 12.5 مليون يورو في الجيل الأول من الصندوق الإفريقي لتمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة في دول غرب فريقيا الناطقة باللغة الفرنسية .

وقد حدد حجم الاكتتاب في الصندوق بـ 75 مليون يورو ليشمل دول ساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو ومالي، مستهدفاً بلوغ راسمال بـ 75 مليون يورو.

وتتركز تمويلات البنك بشكل أساسي وفق بيان البنك الإفريقي للتنمية صدر اليوم السبت على موقعه على الانترنيت، في مجالات الاستهلاك والخدمات وفي تقنيات المعلومات والصناعات الصيديلية و البناء وغيرها.

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06:31ت م

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