نتائج القبول النهائي في وظائف المديرية العامة للسجون 1441 الخاصة بالرجال رتبة جندي عبر موقع أبشر

قد تم الإعلان عن نتائج القبول النهائي في وظائف المديرية العامة للسجون الخاصة بعام 1441هـ، والتي قد تم التقديم عليها في نهاية عام 1440هـ، والتي كانت عبارة عن رتبتي جندي وجندي أول، وأعلن عن أسماء الأشخاص المقبولين بهذه الوظائف للرجال على موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

نتائج القبول النهائي في وظائف المديرية العامة للسجون 1441

تم الإعلان منذ وقت قليل من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية بشكل رسمي عن أسماء الأشخاص المقبولين في وظائف المديرية العامة للسجون، والذي قد تم الموافقة على طلبهم في الالتحاق بوظائف رتبة جندي وجندي أول الخاصة بالرجال.

الاستعلام عن نتائج القبول النهائي لوظائف السجون 1441

يمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول النهائي في وظائف المديرية العامة للسجون، وأيضاً التعرف على أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في هذه الوظائف من خلال الدخول إلى موقع أبشر الالكتروني للتوظيف، وهناك متطلبات يجب إحضارها مع الأشخاص الذين تم قبولهم، وهي:

عدد 6 صور شخصية، البطاقة الشخصية و4 صور منها، ومجموعة من الأغراض التي يتم الإعلان عنها من خلال الموقع والتي يجب على المقبولين إحضارها معهم، ولكن من الجدير ذكره أن الإدارة تحذر إحضار أي جهاز الكتروني مع المقبولين أو أي نوع من السجائر أو الاكسسوارات والأدوات الحادة، فهذه الأمور ممنع إحضارها تماماً، ولمعرفة أي معلومات أخرى بشكل مفصل يجب الدخول إلى أبشر للتوظيف.