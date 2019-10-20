تحديث بيانات الراجحي Al Rajhi Bank الكترونياً وعن طريق الجوال بالتفصيل

تحديث بيانات الراجحي من أكثر الخدمات التي يبحث عنها كل عملاء بنك الراجحي، والذي يعد من أكبر وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية، يذكر أن الفرع الرئيسي للبنك يوجد في مدينة الرياض، في حال تغيير بطاقة الهوية أو تغيير مكان الإقامة أو أي بيانات أخرى، يصير لزاماً على العميل أن يحدث بياناته في البنك، وحول طريقة التحديث والخطوات بالتفصيل موضوعنا اليوم.

تحديث بيانات الراجحي

تيسيراً على عملاء البنك وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، يمكن لجميع العملاء تحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلي مقر البنك، فكل ما عليكم فعله الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلي الصفحة الرسمية لموقع بنك الراجحي عبر الضغط على اسم الموقع.

قم بإدخال اسم المستخدم وكذلك كلمة السر.

قم بالضغط على خصائص، ومن ثم الدخول إلي معلومات العميل.

قم بتحديث تاريخ الانتهاء.

قم بتحديث البيانات المُسجلة ببياناتك الأخرى الجديدة.

قم بحفظ التغييرات، وهكذا تم التحديث بنجاح دون الحاجة للذهاب إلي المصرف.

تحديث بيانات الراجحي عن طريق الهاتف

يمكن لجميع العملاء استخدام خاصية تحديث البيانات سواء كانت بعد تجديد الإقامة أو تغيير محل الإقامة أو أي تغيير في الهوية الوطنية عبر الهاتف، دون الذهاب لمقر البنك عبر الخطوات التالية: