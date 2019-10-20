شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء يمني سعودي لمناقشة تنفيذ المشاريع في اليمن والان مع التفاصيل
ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليوم مع نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي الدكتور خالد الخضيري مستوى تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق حرصا على افتتاحها وفقا للجداول الزمنية المحدد.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ناقش اللقاء أيضاً، أهمية استكمال عدد من المشاريع والتطلعات المستقبلية لدعم مشاريع التنمية في اليمن كون الصندوق يعد شريك أساسي في التنمية.
وتم التطرق الى اهمية دعم المؤسسات اليمنية الرائدة في مجال التنمية على رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق ومشاركتها في تنفيذ المشاريع لما تحظى به من شفافية وقبول لدى المجتمع الدولي.
واكد الدكتور الخضيري حرص السعودية على دعم الحكومة اليمنية والاسراع في تنفيذ كافة المشاريع الجارية مع الصندوق.
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