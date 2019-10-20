، رصد "الخليج 365" الأسبوعي .. 20 اتفاقية تتوج القمة السعودية الروسية و"موسم الرياض" يحقق أكبر عائدات مالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - إرسال رائد فضاء سعودي للمحطة الدولية.. وإدانات متتالية للعدوان التركي على سوريا

رصد "الخليج 365" الأسبوعي يعد حافلا ً بكثير من التقارير والتغطيات الصحفية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمحلية، وكان من أبرزها القمة السعودية الروسية وزيارة الرئيس الروسي للسعودية، حيث تُوجت القمة السعودية - الروسية في الرياض بتوقيع ميثاق للتعاون بالإضافة إلى 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في عدة مجالات، بالإضافة إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الدور الكبير الذي تقوم به المملكة وروسيا في استقرار المنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب وكذلك تجديد مجلس الوزراء إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

فيما حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ المملكة بقيمة مالية تجاوزت الـ 400 مليون ريال، مؤكدًا أن المبيعات تجاوزت 235 مليون ريال خلال ثلاثة أيام فقط. وكذلك ما أشاد به الخبير الاقتصادي الأمريكي فيليب فيرليجر؛ والطريقة التي أدارت بها "السعودية" أزمة البترول، بعد الهجمات الإرهابية على معامل "أرامكو" في شهر سبتمبر.

وتفصيلاً يبرز الرصد التقارير المهمة التي شهدتها المستوى المحلي السعودي والدولي.

توقيع 20 اتفاقية بين الجانبين السعودي والروسي

حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وقّعت المملكة العربية السعودية وروسيا 20 اتفاقية، وتم توقيع "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط".

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نهدف لتطوير العديد من المجالات مع روسيا عبر توقيع 20 اتفاقية بين بلدينا.

https://sabq.org/hjSf47

خادم الحرمين والرئيس الروسي يشهدان فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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خادم الحرمين: للمملكة وروسيا دور كبير في استقرار المنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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ولي العهد والرئيس الروسي يترأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في الرياض الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية، بحضور وفدَيْ البلدَيْن.

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ولي العهد والرئيس الروسي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال الجلسة: استعراض أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية وكذلك التعاون في استقرار أسواق الطاقة بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

كما جرى خلال الجلسة: استعراض عددٍ من المستجدات والتطورات خصوصًا الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه.

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وكالتا الفضاء الروسية والسعودية تتفقان على إرسال رائد فضاء سعودي للمحطة الدولية

أبرمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اتفاقًا مع وكالة الفضاء السعودية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، حيث يقضي الاتفاق بإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي التفاصيل، أوضحت تقارير روسية أن المباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي قد بدأت منذ وقت مبكر خلال العام الجاري، وأن السعودية وروسيا أعربتا عن استعدادهما لمواصلة المشاورات بشأن الأنشطة الفضائية الثنائية ومن بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي.

https://sabq.org/BzZg3b

ماذا أهدى الملك سلمان إلى الرئيس بوتين؟

أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية فيما أهدى الرئيس بوتين طائر الصقر هدية للملك سلمان، وذلك في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، التي حضرها الزعيمان.

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شاهد الصقر النادر الذي أهداه "بوتين" للملك سلمان

نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، معلومات مهمة عن طائر الصقر، الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أهداه الملك لوحة بعنوان "عطاء نجد"، هدية تذكارية بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى المملكة.

ووصفت "سبوتنيك" الصقر بأنه "أحد أندر صقور العالم"، موضحة أنه يحمل اسم "ألفا" وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

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ولي العهد و"بوتين" يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية؛ المسجّل ضمن قائمة التراث العالمي في "اليونيسكو".

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كيف استقبل ولي العهد الرئيس الروسي؟

وثقت بعض الصور عمق العلاقة المتميزة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، في قصر اليمامة، في بداية زيارته الرسمية إلى المملكة.

وأظهرت إحدى الصور تبادل السلام الحار بين القائدين، فيما التقطت أخرى ابتسامة كبيرة على محيا ولي العهد؛ ترحيبًا بضيف السعودية الاستثنائي.

وتتسم علاقة ولي العهد بالرئيس الروسي بتفاهم خاص، وقد عبّرا عنه بوضوح في أكثر من محفل دولي، حتى أصبح ذلك التفاهم مما يُعهَد عنهما في اللقاءات الدولية عندما تجمعهما معًا.

وسبق أن التقى الأمير محمد بن سلمان والرئيس "بوتين" عدة مرات منها خلال زيارات ولي العهد إلى روسيا؛ التي أسست للشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

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خادم الحرمين الشريفين: نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع روسيا

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال مباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، على توطيد العلاقات المشتركة مع روسيا، وقال: "نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع روسيا".

وقال الرئيس "بوتين": إن روسيا تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عامًا، وأضاف أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

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قصر اليمامة.. خادم الحرمين يستقبل "بوتين" ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وكان في استقبال "بوتين" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت لرئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الوطنيان للبلدين.

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معزوفة "#أنت_ملك" تستقبل #خادم_الحرمين وبوتين

على وقع نغمات المعزوفة الشهيرة "#أنت_ملك" دخل خادم الحرمين الشريفين إلى قصر اليمامة مع ضيف المملكة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان قد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الساحة الرئيسة لقصر اليمامة بالرياض.

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مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة للعدوان التركي على سوريا

اطلع #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس الروسي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

ونوه المجلس بما شهدته فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين حكومتي المملكة وروسيا كما تناول المجلس ما بحثه سمو #ولي_العهد مع الرئيس الروسي من الفرص الواعدة في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجالات الطاقة، والمستجدات في الساحتين السورية واليمنية.

وفي الشأن الدولي جدد المجلس إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه #تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

https://sabq.org/HCL97P

صُنِعت من أنياب حيوان منقرض.. هدية نادرة من الرئيس الروسي لولي العهد

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحفة فنية نادرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك قبل انتهاء زيارته الرسمية، ومغادرته المملكة العربية السعودية متجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة.

وصُنِعت التحفة الفنية التي أهداها "بوتين" لولي العهد من أنياب حيوان "الماموث"، وهو فيل ضخم منقرض كان يعيش في أوروبا الوسطى قبل مليون سنة، وقد عاصر إنسان ما قبل التاريخ، وفي سيبيريا بشكل خاص. وقد اكتشفت أول جثة كاملة لفيل "الماموث" عند مصب نهر لينا شمال سيبيريا في روسيا، وهي مدفونة تحت طبقة من الجليد الذي حفظها سليمة تمامًا منذ آلاف السنين، وذلك في عام 1798، وهو بأنياب معقوفة وشعر بري.

https://sabq.org/DfdKmX

السعودية تستقبل بوتين بـ21 طلقة ترحيبية.. ما السر في ذلك؟

ما إن حطت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حتى أطلقت مدفعية الحرس الملكي 21 طلقة ترحيبية بضيف المملكة الكبير في زيارته الثانية للبلاد بعد 12 عامًا من الأولى.

ولكن ما السر وراء إطلاق 21 طلقة في الزيارات الرسمية التي اعتادت الدول المضيفة إطلاقها ترحيبًا بضيوفها؟

https://sabq.org/wDZ4m9

بوتين يكشف عن مشروع ملياري واعد لشركة روسية في السعودية

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أن شركة "سيبور- هولدنغ" الروسية، تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي في السعودية باستثمار يبلغ أكثر من مليار دولار.

وجاء إعلان بوتين خلال حديث لعدة قنوات "RT الروسية" و"العربية" و"سكاي نيوز"، عشية زيارة مرتقبة إلى الخليج، استعرض فيه العلاقات بين موسكو والرياض، وآفاق تطورها.

وعن العلاقات بين موسكو والرياض، قال بوتين: إن "العلاقات في العهد السوفيتي كانت عند مستوى منخفض. وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية علاقاتنا تغيّرًا جذريًّا. نحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا."

https://sabq.org/69Hvwj

بوتين مشيدًا بالأمير محمد بن سلمان: نراهن عليه في مستقبل المنطقة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بدور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما تمّ إنجازه في إطار اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، الذي يهدف إلى إرساء الاستقرار في سوق النفط العالمية.

جاء تصريح بوتين؛ خلال مقابلةٍ أجرتها معه في منتجع سوتشي قنوات: RT الروسية، و"العربية"، و"سكاي نيوز"، قبل جولة خليجية مرتقبة.

وقال بوتين إن "(أوبك+) هي مبادرة للتعاون في مجال النفط، وكل ما تمّ إنجازه في إطارها لا يصب في مصلحة المنتجين فقط؛ بل المستهلكين أيضًا، فالكل مهتمٌ باستقرار السوق العالمية أكثر من الاهتمام بأسعار النفط."

https://sabq.org/4SrghP

من الاعتراف الأول إلى إطلاق القمر.. "93 عامًا من العلاقات السعودية الروسية"

تبرز دوليًا العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، فالتاريخ السياسي بين البلدين يعود لعام 1926م عندما اعترف الاتحاد السوفيتي آنذاك بالمملكة ليصبح أول دولة في العالم تعترف بقيام المملكة، وفي عام 1930م جرى تحويل القنصلية السوفيتية في جدة إلى سفارة.

https://sabq.org/HnpSYJ

17 مذكرة تفاهم و4 رخص.. تفاصيل ما دار في المنتدى السعودي الروسي

شهدت العاصمة الرياض، إقامة "منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي"، الذي نظمّه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمشاركة وزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ونظرائهم من الجانب الروسي، إضافةً إلى مشاركة جهات حكومية وخاصة من الجانبين، تزامنًا مع الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.

https://sabq.org/pchDGT

هل ستقتني السعودية منظومة إس 400 الروسية؟.. الكرملين يوضح

قال الكرملين إن فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، بحث مع القيادة السعودية التعاون العسكري التقني، مؤكدًا أن المحادثات حول توريد منظومات "إس-300" أو "إس-400" للمملكة مستمرة.

وذكر موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريح صحفي، أدلى به تعليقًا على نتائج زيارة بوتين إلى السعودية ردًا على سؤال حول موضوع "إس-300" و"إس-400": "تم بحث التعاون العسكري التقني."

ولم يكشف بيسكوف أي تفاصيل حول المسألة، لكنه أضاف: "البحث جارٍ، لكن لا شيء لذكره. هناك خطط، ونأمل بأن هذا الحوار سيستمر".

https://sabq.org/Fc2mTb

هنا شقيق العابر للقارات.. السعودية إلى صناعة صواريخ الفضاء بتعاون روسي

وقّعت السعودية وروسيا عددًا من الاتفاقيات أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة، حيث تنص إحداها على التعاون في صناعة الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

ووفق ما نشرته الثلاثاء "سبوتنيك"، قالت المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة: "روسيا والمملكة السعودية ستعملان بصورة مشتركة على تطوير صاروخ ستارت 1."

https://sabq.org/Dy5c36

خبير طاقة أمريكي: السعودية نجحت في إدارة الأزمة البترولية .. هي المصرف المركزي الجديد للبترول

أشاد الخبير الاقتصادي الأمريكي فيليب فيرليجر؛ بالطريقة التي أدارت بها "السعودية" أزمة البترول، بعد الهجمات الإرهابية على معامل "أرامكو" في شهر سبتمبر.

وأكّد الاقتصادي المعروف في مقال جديد، أن السعودية نجحت في إدارة الأزمة باقتدار عندما تحرّكت بالنهج الأدبي المالي، وتمكنت من تبديد حالة الهلع والخوف على الفور، وخفّضت المخاطر بدلاً من أن تزيد.

ووصف السعودية، في مقاله، بأنها تعد "المصرف المركزي الجديد للبترول بالعالم".

https://sabq.org/T9fKpv

"التعليم": "سفير2" للمبتعثين يقلل عدد المشرفين في الملحقيات لـ5%

أكدت وزارة التعليم أن عمليات الحوكمة والأتمتة التي ينتهجها نظام سفير2 للمبتعثين، وإطلاق المركز الموحد للإشراف الدراسي؛ ستقود إلى انخفاض نسبة العنصر البشري في الإشراف الدراسي داخل الملحقيات الثقافية في الخارج إلى 5 %، بعد أن كان 59 %؛ مما سيعزز من كفاءة الإنفاق بشكل كبير جدًّا.

ويقلص "سفير2" -بعد تدشينه- من وجود 521 مشرفًا دراسيًّا على أكثر من 82 ألف طالب وطالبة حاليًا بشكل عملي ومنهجي؛ ليحصل المبتعث على خدمات سريعة ومميزة وفعالة وذات جودة عالية، إلى جانب ارتفاع التواصل الثقافي والأكاديمي إلى ما يقارب 65 % بعد أن كان 4 %؛ في حين ستتراجع نسبة الخدمات المساندة التي يقوم بها المشرفون في الملحقيات من 37 % إلى 30 %.

https://sabq.org/QH8pKJ

"آل الشيخ": كل نجاحات الفعاليات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم دعم ولي العهد

أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن كل النجاحات لموسم الرياض وكل خطط وبرامج وفعاليات هيئة الترفيه لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله أولاً، ثم دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

https://sabq.org/wy4b2W

عبدالعزيز بن سلمان: حذّرنا من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في الطاقة

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هناك توافقًا كبيرًا بين الدول الأعضاء في "أوبك+"؛ موضحًا أن أسواق النفط تتعرّض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب.

وأضاف على هامش انطلاق #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، قائلاً: المملكة حذّرت من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثّر في أسعار النفط ويجب علينا التركيز على الاستدامة في أسعار النفط.

https://sabq.org/fvsPGM

"عبدالعزيز بن سعود": التحديات تضعنا أمام مسؤولية مضاعفة للحفاظ على الأمن الخليجي

عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السادس والثلاثين في العاصمة العُمانية مسقط، برئاسة وزير الداخلية بسلطنة عمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي؛ وذلك لبحث أمن دول المجلس واستقرارها، والحفاظ على مصالح مواطنيها والمقيمين فيها.

https://sabq.org/dSNFxJ

السعودية تؤكد حرصها على ترسيخ منهج الوسطية والحد من خطابات الكراهية

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها بكل جهدٍ عبر وسائلها الإعلامية على ترسيخ منهج الوسطية واحترام الحقوق والعدالة والحد من خطابات الكراهية ومكافحة التطرّف وعدم إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية والمتطرفة لاستخدام المنصات الإعلامية لبث أفكار الكراهية والعنف.

https://sabq.org/YnB3th

رئيس "الترفيه": موسم الرياض حقَّق أكبر عائد بتاريخ السعودية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالأرقام عن النجاحات التي حققتها فعاليات ‫موسم الرياض التي انطلقت الجمعة الماضية، وأشار إلى أنه خلال ثلاثة أيام فقط زار الفعاليات أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ‏٨٠ ٪ منهم سعوديون، و١٠ ٪ خليجيون، والبقية من مختلف دول العالم، و١١ شخصًا قطريًّا. ‏وأضاف في تغريدات من حسابه بتويتر من خلال وسم ‫#موسم_الرياض_بالأرقام: "بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض".

https://sabq.org/hdwgxm

"أرامكو" تعلن إطلاق برنامج توطين للمحتوى المحلي في مجال الطاقة بنسبة 70 % بحلول 2021م

أكد نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية، المهندس محمد الشمري، أن السعودية تمرُّ بمرحلة انتقالية، تتسم بتحولات كبيرة، تتطلب مضاعفة جهود القطاعات كافة لجني ثمار "رؤية السعودية 2030" الطموحة، التي تجسد بوضوح خطوات العمل المطلوب لخلق اقتصاد مزدهر ومتنوع، لا يخضع لتقلبات السوق.

https://sabq.org/hRsQ9n

"روسيا سيغودنيا" تفتتح ممثلية في السعودية

اتفقت وزارة الإعلام السعودية ووكالة "روسيا سيغودنيا"، على فتح ممثلية لعمل المستشارين في المملكة، وتم توقيع الوثيقة بشأن هذا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحالية إلى الرياض.

وقام وزير الإعلام تركي الشبانة؛ والمدير العام للوكالة دميتري كيسيليوف؛ بالتوقيع على خطة التعاون بين "روسيا سيغودنيا" والوزارة.

وقال الشبانة؛ لوكالة "سبوتنيك": "نحن سعداء للغاية لظهور ممثلية لـ"روسيا سيغودنيا" في الرياض. ويسرنا أن نصبح مصدر معلومات لأخباركم، وكذلك لإمكانيتكم تلقي معلومات مباشرة ورؤية المملكة العربية السعودية.

https://sabq.org/ZMGYrg

من مطالبات أعضاء "الشورى" .. إلغاء "التحصيلي" لطالبات "النظري"

ناقش مجلس الشورى، تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم وتضمنت الجلسة مطالبات من الأعضاء للوزارة، وفي مقدمتها إلغاء الاختبار "التحصيلي" لطالبات التخصصات النظرية.

وشملت المطالبات كذلك، وضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية والاستفادة من تجارب جهات حكومية أخرى في مجال التعيين.

وقال أحد الأعضاء إنه يجب على الجامعات أن تعدل من أولوياتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتعديل أنظمة القبول بما يساعد على سد حاجات سوق العمل المستقبلية.

https://sabq.org/Mzbw38

تعديلات بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية و"العمل" و"التأمينات"

وافق مجلس #الشورى، على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.

وفي مستهل جلسة المجلس العادية الحادية والستين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني؛ وافق المجلس أيضًا على تعديل عددٍ من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، وعلى تعديل عدد من مواد نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ.

https://sabq.org/pZMbNq

"الشورى" يُصوِّت على إنشاء إذاعة لبث القرآن فقط .. أيّدها ٧٧ وعارضها ٣٥

صوَّت مجلس الشورى على توصية تطالب بإنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوة القرآن الكريم، وهي التوصية التي قدّمتها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس، على التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، عن توصية إضافية تقدم بها العضو عبدالله السفياني؛ وصوَّت بالموافقة عليها ٧٧ عضوًا وصوَّت ضدّها ٣٥.

https://sabq.org/Pby8Bv

ترامب يستهلّ "معاقبة تركيا" برسوم واردات الصلب ووزارتين و3 مسؤولين

في أول عقوبات يفرضها على تركيا بسبب غزوها للشمال السوري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيادة الرسوم على الصلب التركي، وأوقف مفاوضات على اتفاق تجاري مع أنقرة.

وأقر الرئيس الأمريكي، مساء الاثنين 14 أكتوبر، زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50 %، وأوقف المفاوضات حول اتفاق تجاري مزمع مع أنقرة.

يأتي ذلك بعد تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها إنه مستعد "لتدمير اقتصاد تركيا بالكامل"؛ ردًا على العملية العسكرية التي تُنفذها القوات التركية وقوات محلية مساندة لها في شمال سوريا.

https://sabq.org/q3SMGJ

تقرير وثائقي: 514 انتهاكًا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال 10 أيام

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وقوع 514 انتهاكًا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال عشرة أيام فقط من 1 أكتوبر 2019م، حتى 10 أكتوبر 2019م، في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي ما زالت تتعرّض لهجمات المقذوفات المختلفة من قِبل عصاباتها المسلحة.

https://sabq.org/YrCthvhttps://www.youtube.com/embed/6QW7clb5Buk?feature=oembed موجز الخليج 365 حصاد الخليج 365 رصد الخليج 365