وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441 والتسجيل بها من خلال الموقع الرسمي للوزارة

تم الإعلان عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441 من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل التابعة للوزارة، حيث أعلنت بأن باب القبول والتسجيل على الوظائف متاح من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وأضافت بأن جميع الطلبات التي سوف تقدم على الوظائف سوف يتم النظر فيها، وذلك ضمن اهتمام المملكة في مساعدة المواطنين على العمل في القطاع والهيئات الحكومية وخاصة من فئة الشباب حديثي التخرج، والذي تحرص الحكومة السعودية على توظيفهم.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1441

ويمكن لجميع المواطنين الراغبين في التقدم على الوظائف الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية وإدخال البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل وسيقوم المسؤولين بالرد على كافة الطلبات، وأضافت الوزارة بأن التسجيل على الوظائف التي أعلن عنها قد بدأ اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، على أن يستمر التسجيل متاح لمدة أربعة أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، وذلك من خلال منصة التوظيف.

وتم الإعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة والتي يمكن التقدم عليها في مختلف التخصصات مثل مساعدة الجاليات والأقليات الإسلامية في الخارج، ودعم الجامعات الإسلامية بالخارج، والإشراف على مجمع الملك فهد والذي يقوم بطباعة المصحف الشريف، والشؤون المتعلقة بالمساجد مثل الصيانة والتنظيف، بالإضافة إلى العمل في المراكز الإسلامية سواء داخل المملكة أو في الخارج من المراكز التابعة للوزارة والتي تقوم بنشر الدعوة في العديد من الدول الخارجية وتنظيم المسابقات في حفظ القرآن العظيم.