ماذا يعني حضور 1.1 مليون زائر إلى #موسم_الرياض في أول يومين؟

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. ✅ استفتاء شعبي ببداية ناجحة لأكبر موسم ترفيهي في الشرق الأوسط ✅ قناعة كاملة من المجتمع بشكل الفعاليات المعتمدة من هيئة الترفيه ✅ شغف وتعطش السعوديين للترفيه داخل بلادهم بدل السفر إلى الخارج Advertisements ✅ كذب وزيف الدعاية المضللة التي قادتها حسابات مجهولة ضد الموسم منذ انطلاقته ✅ السوق السعودي واعد جدًا واستثمار ذكي لأي رؤوس أموال خارجية ترغب دخوله ✅ نجاح هيئة الترفيه في ملامسة رغبات جميع فئات المجتمع من خلال فعاليات لافتة وجاذبة ✅ نجاح الجهات الامنية على ادارة التجمعات والحشود





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