شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تستدعي مغرداً متهماً بكتابة محتوى يمس النظام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استدعت النيابة العامة مغرداً متهماً بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في (تويتر).

ووفقاً لمصدر مسؤول في النيابة، فإنهم باشروا إجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد (24/‏27/‏28) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في (تويتر)، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وبيّن المصدر أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجباً للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسيء إليها.