شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 ملايين مخالف.. وترحيل أكثر من مليون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 /‏ 2 /‏ 1439 وحتى نهاية يوم الخميس الماضي، عن ضبط (4027951) مخالفاً، لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة في حملات تعقب وضبط المخالفين في المناطق، (69582) شخصاً، (45%) منهم يمنيون، و(52%) إثيوبيون، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2840) شخصاً لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4613) شخصاً.

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فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1635) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1612) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين الـ23.

ويخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14935) وافداً مخالفاً، منهم (12924) رجلاً، و(2011) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (557887) مخالفاً، وإحالة (511437) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (674607) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1002302) مخالف.