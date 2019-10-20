شكرا لقرائتكم خبر عن المويه: إصابة 9 في تصادم حافلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف) @1_saad أصيب 9 ركاب بإصابات طفيفة ومتوسطة أمس (السبت) في حادث تصادم مركبة وحافلة بالقرب من محافظة المويه. أصيب 9 ركاب بإصابات طفيفة ومتوسطة أمس (السبت) في حادث تصادم مركبة وحافلة بالقرب من محافظة المويه. ووفقا للمتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي الثبيتي، توجهت 22 فرقة إسعافية إلى الموقع بناء على ما وردها من معلومات أن الحافلة تقل 44 راكباً، وفور وصولها الموقع، تم فرز الحالات والتعامل معها ونقل المصابين لطوارئ مستشفى المويه العام، فيما رفضت 35 حالة الكشف والنقل، وعلى إثر ذلك تم التأكد من خلو الموقع من الإصابات وانتهاء البلاغ لدى العمليات.



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