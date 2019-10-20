شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: تسديد المخالفات المرورية للفائز بجائزة السائق المثالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okaz-

كشف الأمين العام لجائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية عبدالله بن سعد الراجحي، عن سداد قيمة المخالفات المرورية للفائزين بفرع «سأكون سائقاً مثالياً» ضمن جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، وفق الشروط والأحكام التي وضعتها لجنة الجائزة، بهدف الوصول إلى آلية تحفيزية لتغيير سلوك السائقين، مؤكداً أن الجائزة تستهدف مشاركة أوسع لقائدي المركبات من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني والدخول في منافساتها بعد أن سجلت منذ انطلاقتها قبل 4 أعوام نحو 32 ألف مشارك.

وأشار إلى أن جائزة السائق المثالي في نسختها الخامسة لهذا العام استحدثت فرعاً جديداً للسائقين الذين في سجلهم مخالفات مرورية، وذلك بهدف تحسين سلوك السائقين، تحت شعار «سأكون سائقاً مثالياً».

وأوضح أن فعاليات النسخة الخامسة للجائزة تتضمن إقامة معارض تثقيفية متنقلة تتجول في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ومحاضرات وندوات تستهدف مختلف الأفراد والقطاعات، وغيرها من الفعاليات، مبيناً أن الجائزة تهدف إلى بناء جيل واعٍ يدرك أهمية الالتزام بقواعد المرور لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز وتشجيع مستخدمي المركبات للتقيد بأنظمة المرور.

جاء ذلك إثر تدشين أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة للسائق المثالي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، فعاليات الجائزة في نسختها الخامسة التي تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور من خلال رصد جوائز نقدية تتجاوز نصف مليون ريال.