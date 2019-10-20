شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: تدشين 14 مشروعاً للنقل بمليار ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق الغامدي (الباحة) يدشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود صباح غد 14 مشروعاً للطرق، تقدر تكلفتها الإجمالية بـ993.778.621 ريالا في السراة وتهامة والبادية، بحضور وزير النقل، وذلك بمقر مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات. يدشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود صباح غد 14 مشروعاً للطرق، تقدر تكلفتها الإجمالية بـ993.778.621 ريالا في السراة وتهامة والبادية، بحضور وزير النقل، وذلك بمقر مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات. وأوضح مدير عام النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أن وزير النقل سينفذ جولة ميدانية يتفقد خلالها الطريق الدائري ومشروع مستشفى الملك فهد بالباحة برهوة البر وبعض المشاريع الجاري تنفيذها.



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