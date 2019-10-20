نجران: القبول في الدبلومات العالية والمتوسطة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)okaz- تواصل جامعة نجران استقبال المتقدمين للدبلومات العالية والمتوسطة للفصل الدراسي الثاني حتى 24 من شهر ربيع الآخر القادم. وتتضمن الدبلومات العالية تخصصات الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية. وتتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاحاً عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa.

تواصل جامعة نجران استقبال المتقدمين للدبلومات العالية والمتوسطة للفصل الدراسي الثاني حتى 24 من شهر ربيع الآخر القادم. وتتضمن الدبلومات العالية تخصصات الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية. وتتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاحاً عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa.

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