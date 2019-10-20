شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة وإصابة 8 أشخاص في حادثة «الجعيمة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

توفيت امرأة وأصيب 8 أشخاص في حادثة مرورية وقعت على طريق الجبيل الظهران، وباشرت الفرق الأمنية الموقع، وعمل الهلال الأحمر على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية تلقت بلاغا عن طريق تطبيق «أسعفني» ظهر أمس عن وجود حادثة مرورية على امتداد طريق الجبيل الظهران السريع عند جسر الجعيمة، وعلى الفور توجهت ٤ فرق إسعافية للموقع، وعند الوصول اتضح وفاة امرأة وإصابة ٨ أشخاص.

وأضاف: قدمت الفرق الإسعافية الخدمات الطبية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفيات القطيف المركزي، وصفوى، والقاعدة البحرية، ومستشفى الجبيل العام لتلقي العلاج اللازم. وطالب المواطنين بعدم نقل مصابي الحوادث المرورية من المواقع، حيث إن العملية الإسعافية تتطلب كوادر متخصصة لكيفية التعامل معها.