شكرا لقرائتكم خبر عن أول هاكثون في براءات «طب الأسنان» بعالمي جدة..غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

يشهد المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان المقرر انطلاقه غدا الإثنين، تنظيم أول هاكثون في براءات الاختراع بمجال طب الأسنان على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز؛ ممثلةً بكلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي، ويستمر على مدى أربعة أيام، وذلك بفندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة.

وأكد عميد كلية طب الأسنان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالغني بن إبراهيم ميرة، أن المؤتمر الذي يشهد تواجد أكثر من 2000 ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان من داخل المملكة وخارجها، يتزامن مع حصد الكلية الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية «كودا»، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد.

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وأضاف أن المؤتمر العالمي لطب الأسنان، الذي يحمل في نسخته الخامسة شعار «التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى» يُعد من أكبر المؤتمرات لطب الأسنان على مستوى المنطقة، ويقام كل أربع سنوات، كما يأتي تماشياً مع إستراتيجية جامعة الملك عبدالعزيز ورؤية المملكة 2030.

وأشار إلى تميز المؤتمر بطرحه لأحدث المواضيع المواكبة لآخر التطورات في مجال طب الأسنان، ومواجهة أبرز تحديات التخصص في المجتمع عبر إقامة المحاضرات والندوات العلمية للمؤتمر، إضافة لورش العمل التي ستقام بالتزامن مع أعمال المؤتمر.

وأوضح الدكتور عبدالغني، أن المؤتمر يستضيف نخبة من المتحدثين العالميين المتميزين في مختلف مجالات طب الأسنان لنقل خبراتهم وأبرز ما توصل إليه طب الأسنان الحديث، ومتحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، واستضافة أبرز الشخصيات وصناع القرار، فيما يخص صحة الفم والأسنان، في حين تشهد أعمال المؤتمر تنظيم معرض مصاحب يضم نخبة من أكبر الشركات والوكالات والجامعات العالمية ذات العلاقة في طب الأسنان.