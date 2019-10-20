شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جازان يستعرض الميزانية والتقارير الاقتصادية والتعليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

يستعرض مجلس منطقة جازان في جلسته الافتتاحية غداً، برئاسة أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، ميزانية الجهات الحكومية المعتمدة، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والخدمات والمرافق العامة ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة التنمية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق أن المجلس سيخصص جلسته الختامية لدورة انعقاده الحالية التي ستعقد بمحافظة ضمد الأربعاء القادم، لبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية لمحافظة ضمد والمراكز والقرى التابعة لها.