إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في جبال تهامة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) أنقذ طيران الأمن وفرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس 3 مواطنين احتجزوا في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابعة لمحافظة الحجرة. أنقذ طيران الأمن وفرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس 3 مواطنين احتجزوا في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابعة لمحافظة الحجرة. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن الفرق تحركت بعد تلقي مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالباحة بلاغاً عن المحتجز، بمشاركة فريق السلام السعودي للمتطوعين، وفريق الحزم للتطوع، حيث تم الوصول للمحتجزين عبر منحدرات صعبة وتضاريس، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم لموقع آمن عبر طيران الأمن، مطالباً بعدم النزول لمثل هذه المواقع، وأخذ الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة الأرواح.



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