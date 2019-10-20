شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: برنامج لإدارة الأزمات والمخاطر.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

تنطلق أولى فعاليات البرنامج التوعوي في إدارة الأزمات والمخاطر، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، اليوم (الأحد)، ويستمر لمدة أسبوع.

وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن البرنامج سيشهد العديد من الأنشطة وورش العمل التي من شأنها الرفع من مستوى الوعي والحيطة والحذر لدى الجهات الحكومية من خلال أقسام الأمن والسلامة لديها، مشيراً إلى أن البرنامج سيركز على تمكين مختصي الأمن والسلامة في الجهات المعنية بمباشرة أعمالهم على أكمل وجه مع تزويدهم بمادة توعوية تمكّنهم من تدريب منسوبيهم على اختصاصات مختلفة في حفظ الأمن والاهتمام بالسلامة.

وأوضح الحربي أنه سيتم خلال البرنامج الإعلان عن مسابقة في فرع من فروع الإبداع، إضافة إلى ورش العمل التي ستواصل تثقيف المجتمع بأهمية إدارة الأزمات التي قد تنتج عن سوء الفهم الناتج عن المعلومات المبتورة والتسرع في اتخاذ القرارات.