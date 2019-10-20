شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: مستشفى الأنصار يخلي 33 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

كشفت صحة المدينة بأن عدد الحالات التي تم نقلها من مستشفى الأنصار بعد قرار إخلائه إلى مستشفيات المنطقة بلغت 33 حالة من 5 أقسام بالمستشفى؛ منها 14 حاله من العناية المركزة تم نقل منها 9 حالات إلى مستشفى أحد و5 حالات لعدد من المستشفيات الخاصة وحالتا عزل تم نقلهما إلى مستشفى أحد، و8 حالات من قسم الباطنية تمت إحالتها إلى مستشفى المدينة العام و6 حالات من قسم الجراحة تمت إحالتها إلى مستشفى الميقات، إضافة إلى 3 حالات من الطوارئ تم نقل حالتين إلى مستشفى أحد وحالة واحدة إلى مستشفى الملك فهد. مشيرةً إلى أن عمليات نقل المرضى تمت خلال ساعتين و10 دقائق بواقع 9 دقائق متوسط نقل كل حالة عبر 19 سيارة إسعاف و24 فرقة إسعافية.

وكانت لجنة المباني الآيلة للسقوط في المدينة المنورة قررت مساء الخميس الماضي إخلاء مستشفى الأنصار من المرضى والمراجعين والموظفين من أطباء وإداريين وإغلاقه بالكامل بعد أن رصدت وجود العديد من الشروخات والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق للمستشفى، حيث أوصت اللجنة بضرورة إخلائه لما قد يشكله من خطورة على المرضى والمراجعين والعاملين، وعلى إثر القرار تم تنفيذ خطة الطوارئ واتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الإحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة.