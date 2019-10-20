محمد بن مسعود - الدمام - "الفيصل" يتوِّج "ريقا لاتفيا" بكأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2019-10-20

توَّج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، فريق "ريقا لاتفيا" بكأس الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة؛ وذلك بعد فوزه على "ليمان صربيا" 21-18، وقد اختُتمت أمس السبت على الواجهة البحرية بجدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د. عبدالرحمن المسعد، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والخليجية، وحضور جماهيري كبير.

وحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني على 20 ألف دولار، والثالث على 12 ألف دولار، والرابع على 8 آلاف دولار، والخامس على 5 آلاف دولار.

وحقق فريق جدة 3×3 لكرة السلة المركز السادس؛ وتأهل للنهائيات العالمية في مدينة أوتسنوميا باليابان التي يشارك فيها أفضل 12 فريقًا خلال عام 2019 في الجولات العالمية، وحصل على (المركز العاشر) عالميًّا في التصنيف.