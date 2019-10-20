، العثور على "مفقود الخمرة" بأحد المطاعم وهو بصحة جيدة ،

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قاد اتصال بوالد الشاب ريان مفقود الخمرة إلى العثور عليه بأحد مطاعم جدة بعد قرابة 18 ساعة من فقده. وقد ثمَّن الأب لفريق ساعد التطوعي جهوده.
وفي التفاصيل، تلقى والد الشاب ريان بن محمد علي، والذي فقد مساء أمس الأول بعد خروجه من الخمرة بجدة اتصالاً يفيد بوجود ابنه بأحد المطاعم البعيدة عن مكان فقده، ليتجه الأب برفقة فريق ساعد التطوعي للبحث والإنقاذ للموقع، ويتم العثور على الشاب وهو بصحة جيدة.
وكانت الجهات الأمنية في جدة وفريق ساعد للبحث والإنقاذ قد شرعت في عمليات البحث والتحري عن الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عامًا والذي خرج قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس الأول من الخمرة بجدة وهو يرتدي بلوزة زرقاء وبنطلونًا رياضيًا أسود وقالت الأسرة في حينها إن ابنهم يعاني بسبب مرض التوحد.
فريق ساعد للبحث والإنقاذ الجهات الأمنية جدة خرج ولم يعد.. "أمن جدة" يبحث عن الشاب "ريان" وأسرته تناشد
العثور على "مفقود الخمرة" بأحد المطاعم وهو بصحة جيدةمحمد طيران الخليج 365 2019-10-20
قاد اتصال بوالد الشاب ريان مفقود الخمرة إلى العثور عليه بأحد مطاعم جدة بعد قرابة 18 ساعة من فقده. وقد ثمَّن الأب لفريق ساعد التطوعي جهوده.
وفي التفاصيل، تلقى والد الشاب ريان بن محمد علي، والذي فقد مساء أمس الأول بعد خروجه من الخمرة بجدة اتصالاً يفيد بوجود ابنه بأحد المطاعم البعيدة عن مكان فقده، ليتجه الأب برفقة فريق ساعد التطوعي للبحث والإنقاذ للموقع، ويتم العثور على الشاب وهو بصحة جيدة.
وكانت الجهات الأمنية في جدة وفريق ساعد للبحث والإنقاذ قد شرعت في عمليات البحث والتحري عن الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عامًا والذي خرج قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس الأول من الخمرة بجدة وهو يرتدي بلوزة زرقاء وبنطلونًا رياضيًا أسود وقالت الأسرة في حينها إن ابنهم يعاني بسبب مرض التوحد.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:00 AM
اتصال قاد لموقعه.. والأب يُثمِّن لفريق ساعد التطوعي جهوده
قاد اتصال بوالد الشاب ريان مفقود الخمرة إلى العثور عليه بأحد مطاعم جدة بعد قرابة 18 ساعة من فقده. وقد ثمَّن الأب لفريق ساعد التطوعي جهوده.
وفي التفاصيل، تلقى والد الشاب ريان بن محمد علي، والذي فقد مساء أمس الأول بعد خروجه من الخمرة بجدة اتصالاً يفيد بوجود ابنه بأحد المطاعم البعيدة عن مكان فقده، ليتجه الأب برفقة فريق ساعد التطوعي للبحث والإنقاذ للموقع، ويتم العثور على الشاب وهو بصحة جيدة.
وكانت الجهات الأمنية في جدة وفريق ساعد للبحث والإنقاذ قد شرعت في عمليات البحث والتحري عن الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عامًا والذي خرج قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس الأول من الخمرة بجدة وهو يرتدي بلوزة زرقاء وبنطلونًا رياضيًا أسود وقالت الأسرة في حينها إن ابنهم يعاني بسبب مرض التوحد.
، العثور على "مفقود الخمرة" بأحد المطاعم وهو بصحة جيدة ،
المصدر : الخليج 365
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