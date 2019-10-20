أبشر للتوظيف 1441| رابط التسجيل في وظائف الجوازات السعودية – رجال – موعد وشروط التقديم

وظائف الجوازات 1441 ورابط التسجيل هي أكثر الأمور التي تشغل عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة، وخاصة بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات يوم الخميس الماضي الموافق 18 أكتوبر 2019م عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لديها بتربة جندي، وعبر موقعنا “أعرف كورة” سنقوم بشرح كافة التفاصيل الخاصة بتلك الوظائف بداية من موعد التقديم مروراً بالأوراق المطلوبة فضلاً عن إرفاق رابط التقديم والتسجيل في وظائف الجوازات 1441 رتبة جندي.

عبر بيان رسمي لها، أعلنت الجوازات السعودية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة لديها برتبة جندي، مشيرة بأن المواطنين الراغبين في الالتحاق في تلك الوظائف يجب عليهم تسجيل طلباتهم عبر البوابة الرسمية للوظائف “أبشر للتوظيف” وأكد على ضرورة مراعاة المواعيد المحدد للتقديم.

وأكدت الجهة المعنية، بأن موعد التقديم والتسجيل في وظائف الجوازات هو غدا الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019 – 21 صفر 1441 هـ، مؤكدة بأن باب التقديم سيتم إغلاق يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري الموافق 25 صفر 1441 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية كافة الشروط والمعايير التي يجب توافرها لمن يرغب في التقديم، مؤكدة أن الجميع على حد المساواة وسوف يتم الاختيار بين المتقدمين وفقاً للمعايير المنصوصة عليها حيال هذا الأمر.

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شروط التقديم في وظائف الجوازات 1441

على المتقدم أن يكون حاصلاُ على شهادة إتمام التعليم الثانوي “الثانوية العامة” أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل “الأصل والمنشأ”، باستثناء المتقدم الذي نشأ خارج المملكة بسبب عمله والديه “خدمة الدولة خارج أراضي الدولة”.

يجب على المتقدم أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك.

يجب ألا يكون قد صدر على المتقدم أي حكم في جريمة مخلة للشرف، أو الأمانة، أو صدر حكم إقامة حد شرعي في حقه.

أن ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين مسبقاً في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن لا يكون المتقدم قد تم الحكم عليه بالطرد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 168 سم مع مراعاة أن يتناسب الوزن مع الطول وفقاً للائحة الطبية.

ألا يكون المتقدم المتزوج متزوج ب غير سعودية.

رابط أبشر للتوظيف – التقديم والتسجيل في وظائف الجوازات 1441 رتبة جندي

نتائج تقديم وظائف الجوازات السعودية – رجال – رتبة جندي

الجدير بالذكر أن يوم الخميس المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري سوف يتم غلق باب تقديم طلبات وظائف الجوازات السعودية 1441 رجال رتبة جندي عبر بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف، وعقب ذلك سيكون لنا متابعة نوافيكم من خلالها ب نتائج القبول المبدئ لوظائف الجوازات 1441 هـ.