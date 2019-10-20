«كفى» تنفّذ برنامجًا لنزلاء سجن العرضيات لمواجهة التدخين والمخدرات

نفَّذت جمعية «كفى» بمحافظة القنفذة، اليوم السبت، برنامجًا تثقيفيًا بعنوان «أضرار التدخين والمخدرات» لنزلاء سجن العرضيات.
وقدَّم مدير جمعية «كفى» بالقنفذة حمزة الحليسي، عرضًا مرئيًا عن الأمراض والعواقب، التي يسببها تعاطي السجائر والمخدرات للأفراد والمجتمع، وذلك من خلال دمار الشخص وزعزعة استقرار أسرته، التي تمثِّل اللبنة الأساسية للمجتمع.
وفي السياق نفسه، شكر المشرف العام على الجمعية محمد صالح الزبيدي، مدير شعبة سجن العرضيات النقيب حسن الزهراني على ترحيبه ببرامج «كفى» ودعمه إياها، موضحًا أن هذا التعاون يُسهم بشكل كبير في تحسين سلوك النزلاء، وما تتركه المحاضرات التوعوية والإرشادية من أثر إيجابي يُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.
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