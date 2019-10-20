إيجار ـ عقود ـ توثيق
SMS
ملخص تغريدة تويتر
(لا يتجاوز200 حرف)
«إيجار» يضع سببًا وحيدًا لعدم التجديد التلقائي لعقود السكن
نص الخبر
أكدت وزارة الإسكان، اليوم السبت، أن عقد الإيجار الموثَّق من طرف واحد غير قابل للتجديد التلقائي.
وعبر «إنفوجراف» لتطبيق «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، على «تويتر»، عن أنه يُعتبر العقد الموثق من طرف واحد غير قابل للتجديد التلقائي، ويمكن طلب توثيق هذا العقد من المؤجر نفسه أو الممثل عنه، أو عن طريق المستأجر نفسه أو الممثل عنه.
وعبر تغريدة أخرى قال: يتحمل المؤجر قيمة توثيق العقد السكني ١٢٥ ريال للسنة الأولى، و٢٥٠ ريال لكل سنة إضافية، كما أن توثيق عقود الإيجار السكنية إلزامي عبر شبكة «إيجار»، ولا يوجد رسوم عند كل عملية سداد، مؤكدًا أنه في «حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد السكني يمكنك التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحّد: 920005226».
اسم المحرر
مسعد جلال
المراجع اللغوي
الشافعي
المالتيمديا
مدير الشيفت
د. إبراهيم
كانت هذه تفاصيل خبر «إيجار» يضع سببًا وحيدًا لعدم التجديد التلقائي لعقود السكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.