إيجار ـ عقود ـ توثيق

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ملخص تغريدة تويتر

(لا يتجاوز200 حرف)

«إيجار» يضع سببًا وحيدًا لعدم التجديد التلقائي لعقود السكن

نص الخبر

أكدت وزارة الإسكان، اليوم السبت، أن عقد الإيجار الموثَّق من طرف واحد غير قابل للتجديد التلقائي.

وعبر «إنفوجراف» لتطبيق «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، على «تويتر»، عن أنه يُعتبر العقد الموثق من طرف واحد غير قابل للتجديد التلقائي، ويمكن طلب توثيق هذا العقد من المؤجر نفسه أو الممثل عنه، أو عن طريق المستأجر نفسه أو الممثل عنه.

وعبر تغريدة أخرى قال: يتحمل المؤجر قيمة توثيق العقد السكني ١٢٥ ريال للسنة الأولى، و٢٥٠ ريال لكل سنة إضافية، كما أن توثيق عقود الإيجار السكنية إلزامي عبر شبكة «إيجار»، ولا يوجد رسوم عند كل عملية سداد، مؤكدًا أنه في «حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد السكني يمكنك التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحّد: 920005226».

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اسم المحرر

مسعد جلال

المراجع اللغوي

الشافعي

المالتيمديا

مدير الشيفت

د. إبراهيم



